Антонов назвал причину международного одиночества США

Посол Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что страны с формирующейся экономикой осознают вред политики Вашингтона их жизненным интересам и отвернутся от него. Комментарий Антонова о новой волне антироссийских санкций опубликован в Telegram-канале дипведомства.

Антонова удивляет, что нынешняя администрация президента США не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям. «Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — поделился мнением посол.

Также дипломат выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер представляет собой повторение «уже неоднократно пройденного». Он указал на то, что них нет ничего «по-настоящему нового», кроме прямых противоречий.

Ранее Анатолий Антонов отреагировал на призыв Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к россиянам делиться чувствительной информацией. По его словам, вербовка россиян стала не первой провокацией в скоординированной кампании «в рамках гибридной войны против России».