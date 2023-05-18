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05:23, 18 мая 2023Мир

Посол Антонов отреагировал на вербовку россиян со стороны ЦРУ

Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью гибридной войны против России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на призыв Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к россиянам делиться чувствительной информацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, вербовка россиян стала не первой провокацией в скоординированной кампании «в рамках гибридной войны против России».

Российский посол пояснил, что Запад старается посеять смуту в российском обществе из-за невозможности нанести Москве военное поражение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на попытки ЦРУ вербовать российских граждан.«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа», — сказала она.

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. 16 мая в нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагалось посотрудничать с ЦРУ.

Марина Совина
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