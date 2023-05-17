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17:36, 17 мая 2023Мир

Захарова пообещала ответ Москвы на вербовку россиян со стороны ЦРУ

Представитель МИД РФ Захарова: Москва ответит на попытки ЦРУ вербовать граждан России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва ответит на попытки ЦРУ вербовать российских граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа», — сказала на брифинге дипломат.

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. 16 мая в нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагают посотрудничать с ЦРУ.

Сотрудники ЦРУ подтвердили подлинность канала в интервью CNN. Чиновник, участвовавший в его запуске, отметил, что управление рассчитывает с помощью публикации сообщений и видео в Telegram и социальных сетях получать сведения, в которых нуждаются Соединенные Штаты.

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Глеб Бажуткин
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