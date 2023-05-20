Психотерапевт назвал нужную продолжительность отпуска для восстановления психики

Психотерапевт Кумов заявил, что для восстановления психики нужно 21-28 дней отпуска

Для полного восстановления психики человеку необходим отпуск в 21-28 дней. Такую оптимальную продолжительность отдыха назвал врач-психотерапевт АО «Медицина» Михаил Кумов, его цитирует «Газета.ру».

«Меньшее количество дней не способно обеспечить полноценный отдых, так как человек не успевает переключиться на расслабление, а затем плавно вернуться к работе», — объяснил специалист.

Он посоветовал планировать отпуск заранее во избежание стрессовых ситуаций, связанных с приобретением билетов и выбором отеля. По словам Кумова, вид отдыха человека зависит от рода его деятельности — если он занимается физическим трудом, важно выспаться и полежать, если же человек трудится умственно и испытывает постоянный стресс на работе, ему желательно переключиться на активный отдых и полностью выключиться из рабочих процессов.

Психотерапевт подчеркнул, что в отпуске не нужно заниматься работой, брать незавершенные проекты и ставить перед собой те или иные задачи, так как иначе у человека не получится снять напряжение.

Ранее стало известно, что каждый пятый российский турист больше всего боится потерять документы или деньги на отдыхе. 21 процент участников опроса назвал главным кошмаром в отпуске опоздание на рейс, автобус или поезд.

