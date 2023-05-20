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11:31, 20 мая 2023Россия

Мужчина с гранатой ворвался в поликлинику в Москве

В Москве мужчина с гранатой ворвался в поликлинику №9

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина с гранатой в руках ворвался в здание одной из поликлиник в Москве. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в поликлинике № 9 на Перервинском бульваре на юго-востоке столицы. Вооруженный мужчина зашел в здание медучреждения и напугал посетителей.

На место сразу вызвали сотрудников полиции, которые задержали нарушителя и доставили его на допрос в отделение. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее в мае сообщалось, что в подмосковном Орехове-Зуеве у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната. Отмечалось, что мужчина внезапно достал предмет, похожий на гранату, из кармана во время распития алкоголя с друзьями в беседке.

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Варвара Кошечкина
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