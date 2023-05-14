Под Москвой у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната

Shot: в Орехово-Зуеве у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната

В подмосковном Орехово-Зуеве у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, мужчина собрался с пятью товарищами и супругой у друзей. Они выпивали, общались, отдыхали в беседке. Внезапно 66-летний житель Подмосковья достал из кармана предмет, похожий на гранату, и начал крутить ее в руках, отойдя от беседки.

После раздался взрыв. Приятели подбежали и увидели мужчину на земле. В результате у пенсионера оторвало руку и повредило живот. Мужчину доставили в реанимацию, где впоследствии он скончался от травматического шока и полученных ранений.

Полицейские забрали осколки разорвавшегося снаряда на экспертизу. Позже выяснилось, что это была страйкбольная граната. Оперативники организовали проверку по факту случившегося.

В апреле сообщалось, что один человек погиб и еще двое пострадали при взрыве гранаты во дворе жилого дома в Белгороде.