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19:15, 14 мая 2023Россия

Под Москвой у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната

Shot: в Орехово-Зуеве у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В подмосковном Орехово-Зуеве у 66-летнего пенсионера в руках взорвалась страйкбольная граната. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, мужчина собрался с пятью товарищами и супругой у друзей. Они выпивали, общались, отдыхали в беседке. Внезапно 66-летний житель Подмосковья достал из кармана предмет, похожий на гранату, и начал крутить ее в руках, отойдя от беседки.

После раздался взрыв. Приятели подбежали и увидели мужчину на земле. В результате у пенсионера оторвало руку и повредило живот. Мужчину доставили в реанимацию, где впоследствии он скончался от травматического шока и полученных ранений.

Полицейские забрали осколки разорвавшегося снаряда на экспертизу. Позже выяснилось, что это была страйкбольная граната. Оперативники организовали проверку по факту случившегося.

В апреле сообщалось, что один человек погиб и еще двое пострадали при взрыве гранаты во дворе жилого дома в Белгороде.

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Анна Щербакова
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