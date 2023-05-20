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14:02, 20 мая 2023Россия

В российском регионе опровергли сообщения о попытке прорыва диверсантов

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о попытке прорыва со стороны Украины

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о попытке прорыва диверсантов со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального штаба.

«Информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности», — сказано в посте.

В оперштабе уточнили, что, по официальным данным, 19 мая Вооруженные силы России вели на границе региона плановую работу. Жителей Белгородской области призвали доверять только подтвержденной информации и не поддаваться на провокации.

Ранее издание Baza сообщило, что несколько вооруженных украинских диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. Утверждалось, что прорыв осуществлялся вечером 19 мая со стороны села Граны в Харьковской области. Уточнялось также, что атаку отбили российские пограничники.

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Полина Матюхина
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