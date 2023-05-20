На Украине анонсировали встречу в формате «Рамштайн»

Резников заявил, что на следующей неделе состоится встреча в формате «Рамштайн»

Глава Минобороны Украны Алексей Резников анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» — по словам министра, она состоится на следующей неделе. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Резникова, на встрече Киев будет обсуждать укрепление противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПВО) обороны. «Наземные системы — от ПЗРК и мощных батарей — и ракеты к ним неизменно в фокусе», — подчеркнул он.

Он также отметил, что предоставление Киеву истребителей является «важным элементом защиты украинского неба».

Ранее сообщалось, что в контактной группе по обороне Украины возникли споры из-за планов по передаче истребителей F-16 Киеву. Более 40 стран-участников встречи в формате «Рамштайн» не смогли договориться об отправке Киеву военных самолетов.