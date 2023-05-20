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09:32, 20 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ

Командир батареи заявил, что российские РСЗО «Торнадо-Г» сорвали попытку ротации ВСУ в ЛНР

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир батареи с позывным «Обь», его цитирует РИА Новости.

«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин», — рассказал российский командир.

Он уточнил, что сначала надо было ударить по скоплению украинских подразделений, где шла ротация, затем — по опорному пункту ВСУ. Боевые машины 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) «Торнадо-Г» поразили две цели одновременно, на что ушло двадцать реактивных снарядов.

Ранее российские военные, входящие в группировку войск Запад, сорвали две попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении. Уточняется, что неудачные попытки ротации были предприняты близ населенных пунктов Берестовое и Каменка.

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Анастасия Шейкина
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