Рэпер Schokk сообщил о запрете принести флаг России на свой концерт в Москве

Рэпер Schokk сообщил о запрете принести флаг России на собственный концерт в Москве

Рэпер Дима Бамберг, выступающий под псевдонимом Schokk, во время своего концерта, проходившего в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон», пожаловался со сцены, что ему запретили пронести российский флаг. Видео с выступления опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

«Этот флаг мы пронесли тайком. Охрана на входе во "Флакон" пыталась этот флаг отобрать. Они сказали, что им запретили пускать людей с флагами. Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны», — заявил он на выступлении.

Позже в своем Telegram-канале музыкант уточнил, что речь шла не о сотрудниках клуба Urban, в котором проходило непосредственно выступление, а об охране арт-пространства «Флакон», на территории которого находится заведение.

«Не пускала с флагами охрана на саму территорию "Флакона". Пожалуйста, не атакуйте ребят/команду из самого клуба Urban», — написал Бамберг.

Организаторы, комментируя негодование музыканта, заявили в неофициальной беседе, что не пропускают с флагами из-за возможных провокаций. «Мы боимся провокаций. Вопрос в этом. Мы ж не знаем, что человек с этим флагом потом будет делать. Может, он его подожжет, порежет и будет что-то сообщать нехорошее», — приводит слова представителя площадки Telegram-канал «Подъем», не уточняя, от какого именно заведения поступил этот комментарий.

Рэпер Schokk открыто высказывается в поддержку спецоперации России на Украине. Музыкант является гражданином Германии, однако с 2022 года находится в Москве. В ФРГ, по словам рэпера, против него возбудили уголовное дело за «публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО».