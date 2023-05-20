Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов

Bloomberg: состояние Цукерберга в 2023 году выросло на рекордные 44,3 миллиарда долларов

Глава американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира, пишет агентство Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена сейчас оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место). При этом Цукерберг занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года. За ним идут президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск.

Как пишут журналисты, Марк Цукерберг сделал ставку на метавселенную (специальное виртуальное пространство) и стремился потратить столько, сколько нужно, чтобы доминировать в данном сегменте. Кроме того, в определенный момент состояние предпринимателя сократилось более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад он был третьим в рейтинге самых богатых людей в мире.

В начале февраля Марк Цукерберг обогатился на 12 миллиардов долларов за день после массовых увольнений. Журналисты писали, что в 2023 году прибыльность акций Meta выросла более чем 50 процентов после значительного спада осенью.

В ноябре прошлого года глава компании сообщил, что уволит более 11 тысяч сотрудников, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала.