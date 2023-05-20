Неизвестный устроил стрельбу в российском спортзале

В Красноярске неизвестный устроил стрельбу в спортивном зале, а затем скрылся

В Красноярске неизвестный устроил стрельбу в спортивном зале. Об этом в Telegram сообщила полиция Красноярского края.

Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям примерно в 11:00. По данным полиции, инцидент произошел в одном из спортзалов на Ярыгинской набережной. Неизвестный подошел к администратору, дважды выстрелил в воздух, потребовал отдать ему деньги, а затем скрылся.

В настоящее время преступника разыскивают, на месте происшествия работают оперативники.

Ранее сообщалось, что на улице Маросейке в Москве произошел конфликт со стрельбой. Один из трех спорщиков выхватил пистолет и выстрелил одному оппоненту в голову, а другому — в живот.