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00:49, 20 мая 2023Мир

В европейской стране начали тестировать систему перехвата дронов

Глава УГА Польши Самсон рассказал о тестировании в аэропортах системы перехвата дронов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress.com

Аэропорты Польши тестируют систему перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил директор Управления гражданской авиации Петр Самсон, выступая в сейме страны. Самсона цитирует радиостанция RMF FM.

По его словам, в настоящее время испытания системы защиты от беспилотников, которая перехватывает нежелательные объекты, летящие вблизи приземляющихся самолетов, проводятся в двух польских аэропортах. Самсон отметил, что данная система разработана в Польше.

«У нас должна быть стопроцентная гарантия того, что система, во-первых, будет работать, а, во-вторых, не будет создавать помех другим системам аэронавигации для самолетов», — отметил директор ведомства.

Ранее стало известно, что беспилотник длиной около трех метров появился в 30 метрах от приземляющегося в Варшаве самолета LOT. Позже неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы в аэропорту Катовиц.

19 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над приграничным регионом. Это произошло в Шебекинском городском округе Белгородской области.

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Екатерина Подвигина
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