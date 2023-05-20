Mysl Polska: Польша де-факто находится в состоянии войны с Россией, являясь игрушкой Киева

Варшава постепенно становится «игрушкой» в руках Киева. Такое мнение выразил журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska.

По его словам, Польша де-факто находится в состоянии войны с Россией. Подобное положение дел Конюшевский назвал абсурдным, поскольку любой исход этого конфликта будет для страны «крайне неблагоприятным».

В то же время журналист отметил, что еще не поздно внести коррективы. В частности, он предложил начать с ненавязчивой поддержки китайских мирных инициатив, а также с налаживания отношений с Венгрией.

Ранее обозреватель Анджей Шлензак заявил, что в случае поражения Украины США оставят Польшу один на один с Россией.