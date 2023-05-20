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07:56, 20 мая 2023Интернет и СМИ

Польшу сочли «игрушкой» в руках Киева

Mysl Polska: Польша де-факто находится в состоянии войны с Россией, являясь игрушкой Киева

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Варшава постепенно становится «игрушкой» в руках Киева. Такое мнение выразил журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska.

По его словам, Польша де-факто находится в состоянии войны с Россией. Подобное положение дел Конюшевский назвал абсурдным, поскольку любой исход этого конфликта будет для страны «крайне неблагоприятным».

В то же время журналист отметил, что еще не поздно внести коррективы. В частности, он предложил начать с ненавязчивой поддержки китайских мирных инициатив, а также с налаживания отношений с Венгрией.

Ранее обозреватель Анджей Шлензак заявил, что в случае поражения Украины США оставят Польшу один на один с Россией.

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Марина Совина
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