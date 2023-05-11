Раскрыта судьба Польши в случае поражения Украины

Myśl Polska: после поражения Украины США оставят Польшу один на один с Россией

Обозреватель Анджей Шлензак раскрыл судьбу Польши в случае поражения Украины. В колонке для газеты Myśl Polska он предрек, что украинский конфликт перерастет в китайско-американский и в результате США оставят Польшу один на один с Россией.

«Из того, что происходит, понятно, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше», — написал Шлензак.

По словам обозревателя, власти США используют события на Украине, чтобы максимально ослабить Россию в военной, экономической и политической сферах. Однако китайцы, как отметил Шлензак, не могут позволить американцам довести Россию до такого состояния.

«Я считаю, что вступление китайцев в игру на Украине (речь идет о публикации Китаем плана мирного урегулирования конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру») превращает его из регионального в глобального игрока и приближает начало китайско-американского военного столкновения», — выразил мнение автор.

Шлензак предположил, что, если между США и Китаем начнется военное столкновение, американцы перестанут оказывать помощь Польше и тогда страна окажется один на один с Россией. Весь свой потенциал Вашингтон сосредоточит против Пекина, и, вероятно, еще потребуют помощи от союзников по НАТО, добавил автор.

В конце февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Ключевыми позициями документа стали возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий.