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18:23, 20 мая 2023Мир

ЕС накажет десятки компаний за обход санкций против России

ЕС включит в новый пакет мер против России более 90 компаний, которые обходят санкции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский Союз (ЕС) включит в новый пакет мер против России десятки компаний, которые обходят введенные ранее против страны санкции. О наказании для них заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкого канала ZDF.

«В одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны», — сказала она.

Ранее 20 мая сообщалось, что правительство Японии объявило о введении новых ограничений в отношении России. Они включают в себя заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от уже действующих санкций. Помимо этого, Токио закроет возможность экспорта для примерно 80 российских организаций, связанных с Вооруженными силами России. Также теперь будет запрещено оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

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Игорь Дмитров
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