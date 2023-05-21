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22:48, 21 мая 2023Мир

В Японии прокомментировали бомбардировку Хиросимы и умолчали про США

Премьер Японии Кисида не упомянул, что именно США сбросили атомную бомбу на Хиросиму
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пресс-конференции, завершающей саммит стран «Большой семерки» (G7). Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления Кисида прокомментировал трагедию в Хиросиме, когда в 1945 году на город сбросили атомную бомбу. Однако в своей речи он не упомянул, что это сделали именно пилоты США.

«Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и это место в мгновение превратились в выжженную землю. После этого усилиями жителей, начиная с "хибакуся" — выживших после бомбардировок, Хиросима превратилась вот в этот прекрасный город. Она превратилась в город мира. Кто мог такое вообразить?» — сказал он.

При этом политик рассказал, что будучи главой японского МИД он провел встречу с коллегами по G7, а через месяц организовал первый визит в город действующего на тот момент президента США Барака Обамы.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском (украинское название — Бахмут). Он отметил, что фотографии японского города напоминают ему ситуацию в Артемовске.

В августе 1945 года пилоты США сбросили атомные бомбы на два японских города. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч, в Нагасаки — 74 тысячи жителей.

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Марина Совина
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