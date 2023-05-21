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17:30, 21 мая 2023Бывший СССР

Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой

Зеленский на G7 сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском

Фото: Alex Babenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает телеканал CNN.

Зеленский заявил, что фотографии разрушенной Хиросимы «действительно напоминают» ему о городе Бахмут. «Все равно ничего живого не осталось, все здания разрушены», — сказал глава страны.

Президент Украины прибыл в Хиросиму 20 мая. Председатель совета организаций, переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия Зеленского в саммите G7.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе. По словам Пригожина, последним взятым опорным пунктом ВСУ в городе стала многоэтажка «Самолет». Позднее информацию о взятии города подтвердили в российском Минобороны.

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Екатерина Власова
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