В Татарстане отметили День принятия ислама Волжской Булгарией

Праздник «Изге Болгар жыены» в Татарстане собрал более 20 тысяч гостей

В Татарстане отметили праздник «Изге Болгар жыены» — День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает «Татар-информ».

Всего на празднество, которое состоялось в татарстанском Болгаре, собралось более 20 тысяч человек из разных регионов России, а также из других стран. В том числе участие в мероприятии принял глава республики Рустам Минниханов.

«Тысяча сто один год назад наши предки приняли здесь ислам. Традиции, заложенные ими, продолжают жить и сегодня благодаря тем людям, кто проповедует ислам», — заявил он в рамках приветственной речи к собравшимся гостям.

В день праздника на площади у Соборной мечети состоялся коллективный обеденный намаз. После этого гости смогли посетить интерактивную площадку «История письменности» и выставку подлинных мусульманских реликвий. Перед посетителями также выступили ведущие артисты и коллективы региона. Кроме того, на площадке была организована выставка народных художественных промыслов.

«Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.