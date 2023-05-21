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18:55, 21 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в воскресенье, 21 мая, со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает ТАСС.

С помощью этого наблюдательного пункта производилась корректировка артиллерии при обстреле левобережья Херсонской области, а также велась прицельная стрельба по российским военнослужащим. Цель была обнаружена и поражена ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

В начале мая российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона бригады Вооруженных сил Украины в районе Угледара.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

Евгения Куликова
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