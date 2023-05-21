Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Вооруженные силы России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в воскресенье, 21 мая, со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает ТАСС.

С помощью этого наблюдательного пункта производилась корректировка артиллерии при обстреле левобережья Херсонской области, а также велась прицельная стрельба по российским военнослужащим. Цель была обнаружена и поражена ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

В начале мая российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона бригады Вооруженных сил Украины в районе Угледара.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.