Минобороны сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ под Угледаром

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. «В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении Министерства.

Ранее российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

На южно-донецком и запорожском направлениях Вооруженные силы России ликвидировали 55 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».