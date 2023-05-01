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14:58, 1 мая 2023Россия

Российские военные поразили пункт ВСУ под Угледаром

Минобороны сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ под Угледаром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. «В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении Министерства.

Ранее российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

На южно-донецком и запорожском направлениях Вооруженные силы России ликвидировали 55 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

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Варвара Кошечкина
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