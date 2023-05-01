Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ДНР

ВС РФ уничтожили 55 военных и гаубицу «Мста-Б» на южно-донецком и запорожском направлениях

Российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях Вооруженные силы России ликвидировали 55 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

Таким образом, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Привольное ДНР и Малая Токмачка Запорожской области.

Ранее в ведомстве рассказали об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины.