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20:25, 21 мая 2023Бывший СССР

Российские силы начали наступление на «дорогу жизни» ВСУ

«РВ»: стало известно о продвижении ЧВК «Вагнер» в сторону Хромово после взятия Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские силы после взятия Артемовска начали наступление на вторую «дорогу жизни» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступательные действия в районе поселка Хромово — вдоль лесополосы и через лесопосадку. Помимо этого, военные провели разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. Эту информацию подтвердили в российском Минобороны. Бои за Артемовск продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.

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Варвара Кошечкина
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