В Молдавии началась акция протеста против политики Санду

В Молдавии активисты выступили против президента Санду и призвали к отставке властей

На въезде в Кишинев группа активистов собралась возле стелы с акцией протеста против политики президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции принесли с собой государственные флаги Молдавии, исторические знамена Молдавского княжества, плакаты с антиправительственными лозунгами. Они призывают к отставке руководства страны, однако не перекрывают дорогу. Полиция не вмешивается в их действия.

Организатор мероприятия лидер движения «Гайдуки», депутат городского собрания города Крикова Адриан Доминтюк объяснил, что активисты вышли из-за того, что власти не дали оппонентам высказывать свое мнение на центральной площади Кишинева по поводу вхождения Молдавии в Евросоюз.

«Мы выступаем против как навязанной Санду одновекторной внешней политики, так и установленной правительством "монополии" на публичное выражение своего мнения», — сказал он.

Ранее 21 мая Санду призвала людей на митинг под лозунгом «Европейская Молдова». По ее мнению, акция должна показать западным коллегам стремление граждан страны интегрироваться в Евросоюз. Акция пройдет на площади Великого национального собрания. Ранее там же планировали провести антиправительственные протесты партия «Шор» и Партия социалистов (ПРСМ), однако комиссия по чрезвычайным ситуациям предоставила властям приоритет в организации массовых мероприятий в Кишиневе с 15 мая по 2 июня. Оппозиция перенесла свои митинги в другие населенные пункты.

Доминтюк отметил, что власти давят на людей, чтобы обеспечить высокую посещаемость акции в Кишиневе.

19 мая Санду заявила, что Кишинев к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в ЕС. Она добавила, что через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

