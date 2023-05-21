Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 21 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии началась акция протеста против политики Санду

В Молдавии активисты выступили против президента Санду и призвали к отставке властей
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

На въезде в Кишинев группа активистов собралась возле стелы с акцией протеста против политики президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции принесли с собой государственные флаги Молдавии, исторические знамена Молдавского княжества, плакаты с антиправительственными лозунгами. Они призывают к отставке руководства страны, однако не перекрывают дорогу. Полиция не вмешивается в их действия.

Организатор мероприятия лидер движения «Гайдуки», депутат городского собрания города Крикова Адриан Доминтюк объяснил, что активисты вышли из-за того, что власти не дали оппонентам высказывать свое мнение на центральной площади Кишинева по поводу вхождения Молдавии в Евросоюз.

«Мы выступаем против как навязанной Санду одновекторной внешней политики, так и установленной правительством "монополии" на публичное выражение своего мнения», — сказал он.

Материалы по теме:
«НАТО провоцирует горячие головы» Молдавия готовится к новой войне за Приднестровье. Кому нужен второй фронт в Европе?
«НАТО провоцирует горячие головы»Молдавия готовится к новой войне за Приднестровье. Кому нужен второй фронт в Европе?
28 августа 2022
Победа оппозиции напугала власти Молдавии. Как это может усилить влияние России и помешать вступлению страны в Евросоюз?
Победа оппозиции напугала власти Молдавии.Как это может усилить влияние России и помешать вступлению страны в Евросоюз?
Сегодня

Ранее 21 мая Санду призвала людей на митинг под лозунгом «Европейская Молдова». По ее мнению, акция должна показать западным коллегам стремление граждан страны интегрироваться в Евросоюз. Акция пройдет на площади Великого национального собрания. Ранее там же планировали провести антиправительственные протесты партия «Шор» и Партия социалистов (ПРСМ), однако комиссия по чрезвычайным ситуациям предоставила властям приоритет в организации массовых мероприятий в Кишиневе с 15 мая по 2 июня. Оппозиция перенесла свои митинги в другие населенные пункты.

Доминтюк отметил, что власти давят на людей, чтобы обеспечить высокую посещаемость акции в Кишиневе.

19 мая Санду заявила, что Кишинев к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в ЕС. Она добавила, что через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В России объяснили значение взятия Артемовска
В Госдуме ответили на слова главы разведки Украины о распаде России
Москвичка лишилась денег из-за рекламы мошенников в аккаунтах звезд «Дома-2»
Тренер «Рубина» высказался об изменениях состава команды после выхода в РПЛ
Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США
В Японии завершился саммит G7
Стало известно о попытке ВСУ атаковать подстанцию в российском регионе
Премьер Японии признал необходимость прямого диалога с Китаем
В Молдавии началась акция протеста против политики Санду
В офисе Зеленского опровергли его признание потери контроля ВСУ над Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.