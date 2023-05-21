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09:01, 21 мая 2023Бывший СССР

Военкоры допустили попадание в котел подразделения ВСУ в Артемовске

«РВ»: некоторые подразделения ВСУ могли попасть в котел на западной окраине Артемовска

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) могли попасть в котел на западной окраине города. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По некоторым данным, группировки ВСУ могли не успеть покинуть город с основными силами и, попав в окружение, прячутся в руинах домов. Кроме того, на украинских военных ресурсах допустили, что бойцы ВСУ до сих пор находятся в районе «Самолет», отмечает «РВ».

Ранее Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение Артемовска. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Президент России Владимир Путин поздравил участников операции и пообещал наградить отличившихся.

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Марина Совина
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