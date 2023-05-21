Байден отказался смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений

Байден: США не планируют смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений со страной

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти отказываются смягчать санкции против Китая ради того, чтобы улучшить отношения со страной. Об этом он заявил на полях саммита «Большой семерки» (G7), слова политика приводит ТАСС.

При этом, по словам Байдена, Вашингтон в ближайшее время ожидает потепления в отношениях с Пекином. Он также сказал, что страны планируют открыть горячую линию связи. «О том, что мы это сделаем, я договорился с председателем Си [Цзиньпином] на конференции на Бали», — добавил американский лидер.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита G7 Байден предупредил Китай о возможном ответе в случае односторонних шагов в адрес Тайваня. Он подчеркнул, что при необходимости остров сможет себя защитить.

