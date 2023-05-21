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21:30, 21 мая 2023Бывший СССР

Украинские военные избили и ограбили мужчину в центре Киева

Трое украинских военных избили мужчину в центре Киева и отобрали у него телефон

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили нападение на человека в центре Киева, избив его и отобрав у него телефон, сообщает «Страна.ua».

«Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика», — пишет издание.

Жертва нападения написала заявление в полицию, после чего все подозреваемые были задержаны. Им грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что офицер ВСУ избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. По заявлению сестры солдата, у раненого отказали ноги.

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Марина Совина
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