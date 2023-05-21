Байден описал решение украинского конфликта

Президент США Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

Президент США Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» в Японии описал решение украинского конфликта. Его слова в воскресенье, 21 мая, приводит РИА Новости.

Американский политик заявил, что выступает за мирное урегулирование, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины. «Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — заявил Байден во время встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее 21 мая Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Планируется, что в него войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника. Обойдется он в 375 миллионов долларов. В релизе говорится, что средства выделяются в том числе на создание «долгосрочного потенциала Украины для защиты и сдерживания российской агрессии».