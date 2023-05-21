Стало известно о пользе жаркой погоды в Азии для России

Bloomberg: Россия увеличила поставки топлива в Азию из-за экстремально жаркой погоды

Экстремально жаркая погода в Азии «сыграла на руку» России. В таких условиях Москва нарастила поставки энергоресурсов в регион, передает агентство Bloomberg.

В условиях экстремальной погоды азиатские страны стремятся быть уверенными, что обладают достаточными запасами угля, газа и нефти, которые необходимы для функционирования оборудования. Эта ситуация стала выгодной для Москвы, поскольку ее российский энергосектор выглядит привлекательным для Азии.

В публикации отмечается, что в апреле поставки российского угля в регион увеличились до 7,46 миллиона тонн, что почти на треть превышает аналогичный показатель в 2022 году. В последнее время также вырос спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее стало известно, что Россия увеличила экспорт угля почти в полтора раза. Эти данные указаны в расчетах Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

