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14:27, 21 мая 2023Россия

В России произошло землетрясение

Единая геофизическая служба РАН: у Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
СюжетЗемлетрясение в России

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

По данным службы, землетрясение зафиксировано в 12:39 по московскому времени (20:39 по местному). Эпицентр находился в море, в 39 километрах от острова Шикотан. «Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, жители островов Шикотан и Кунашир ощутили подземные толчки. Их сила достигала четырех баллов. Данных о разрушениях и пострадавших сейчас нет.

В начале мая в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки ощущались на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Селенгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов Бурятии, а также в Улан-Удэ.

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Варвара Кошечкина
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