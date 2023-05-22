Беженка из Артемовска рассказала о попытках ВСУ отобрать детей

РИА Новости: ВСУ отбирали детей в Артемовске за нежелание эвакуироваться вглубь Украины

Украинские военные и власти отбирали у жителей Артемовска детей и угрожали лишением прав, об этом рассказала эвакуированная из Артемовска Ирина Твердохлеб, пишет РИА Новости.

По ее словам, они пытались заставить людей уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий. Она напомнила, что не желала эвакуироваться в сторону Украины. «И мы не имеем права на своих детей, и прав у нас никаких нет. Поэтому мы должны были отдать ребенка», — подчеркнула беженка.

Жительница города уточнила, что находилась в поселке Клубное, район Цветмета. «Приезжали ребята, Вооруженные силы Украины (ВСУ), с постановлением о том, что они имеют полное право забрать ребенка, без даже сопровождения родителей», — указала она.

Ранее дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы «насильной депортации» украинских детей на территорию России.