Frontiers in Aging Neuroscience: звуковые вибрации смягчили симптомы болезни Альцгеймера

Ученые Массачусетского технологического института показали, что неинвазивная сенсорная стимуляция ритмов мозга с частотой 40 герц может смягчить симптомы болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Ритм головного мозга в диапазоне от 30 до 120-170 герц называется гамма-ритмом и наблюдается при решении задач, которые требуют максимального внимания. Было показано, что стимуляция гамма-ритма с помощью света и звука уменьшает прогрессирование нейродегенеративного заболевания у мышей и людей. Новое исследование продемонстрировало, что это верно также для тактильной стимуляции — вибрации с частотой 40 герц каждый час ежедневно в течение нескольких недель.

В ходе эксперимента были использованы две мышиные модели: Tau P301S, которая воспроизводит патологию, связанную с накоплением тау-белков, и мыши CK-p25, характеризующиеся потерей синапсов и повреждением ДНК, наблюдаемые при заболевании человека. Ученые проанализировали состояние первичной соматосенсорной коры, где обрабатываются тактильные ощущения, и первичной моторной коры, которая управляет движением тела.

Для генерации вибраций исследователи разместили клетки с мышами над динамиками, которые воспроизводили низкий звук с частотой 40 герц. Контрольные животные находились в клетках в той же комнате, поэтому все подопытные грызуны слышали один и тот же звук. Сначала было показано, что вибрация влияла на активность мозга, а также повышала активность соматосенсорной коры в два раза и моторной коры в три раза.

Вибрации также улучшали показатели здоровья мозга и двигательную функцию, а также снижали уровни фосфорилированного тау-белка, который является главным маркером болезни Альцгеймера, предотвращала гибель нейронов и потерю синаптических связей, а также уменьшала повреждение ДНК в нейронах.