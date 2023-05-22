Женщин предупредили об опасности большой силиконовой груди

Пластический хирург Молотков: большая силиконовая грудь может вызвать межпозвоночные грыжи

Большая силиконовая грудь существенно увеличивает нагрузку на позвоночник и может навредить здоровью спины, заявил пластический хирург Никита Молотков. Об этой и некоторых других опасностях желания значительно увеличить бюст с помощью имплантов он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Молотков объяснил, что большая силиконовая грудь может спровоцировать разнообразные проблемы со спиной. В частности, она может вызвать ухудшение осанки, развитие сколиоза и образование межпозвоночных грыж. По этой причине женщины с пышным от природы бюстом часто прибегают к редукционной маммопластике — пластической операции по уменьшению молочных желез, добавил врач.

Еще одна опасность заключается в том, что импланты значительного объема могут спровоцировать быстрое обвисание груди из-за растяжения кожи, сообщил Молотков. Также, по его словам, установка подобных имплантов сопряжена с повышенным риском послеоперационных осложнений.

Чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции. А это, несомненно, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез Никита Молотков пластический хирург

В заключение Молотков отметил, что силиконовый бюст значительных размеров вряд ли будет смотреться естественно, так как импланты будут визуально и тактильно заметны из-за недостатка мягких тканей над ними.

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