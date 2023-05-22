Названы действенные способы омоложения лица после 50 лет и их риски

Хирург Анисимов: омоложение лица после 50 лет может быть опасно из-за хронических болезней

Омоложение лица после 50 лет может быть опасно для здоровья, если у пациента есть хронические болезни. Действенные способы затормозить процесс старения и их риски «Ленте.ру» назвал пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением клиники КЛАЗКО Алексей Анисимов.

После 50 лет аппаратная косметология и инъекционные методики либо практически не работают, либо дают минимальный результат, который довольно быстро сходит на нет, сообщил врач. Если у человека уже имеются выраженные возрастные изменения, выраженный омолаживающий эффект принесет только пластическая хирургия.

По словам Анисимова, наиболее выраженного результата можно достичь с помощью двух операций: блефаропластики и SMAS-лифтинга. Первая методика направлена на коррекцию верхних и нижних век и позволяет избавиться от нависающей кожи, мешков под глазами и морщин в уголках глаз.

В свою очередь, в ходе SMAS-лифтинга перемещается и фиксируется в нужном положении непосредственно мышечный каркас, объяснил Анисимов. Эту операцию он назвал современной альтернативой классической подтяжке лица, при выполнении которой врач натягивает кожу и иссекает избытки ткани.

SMAS-лифтинг позволяет добиться максимального эффекта омоложения: устранить носогубные складки, подтянуть контуры лица, избавиться от брылей. В дополнение может быть рекомендована комбинированная подтяжка, совмещенная с коррекцией формы подбородка и блефаропластикой Алексей Анисимов пластический хирург, кандидат медицинских наук

При этом, как отметил Анисимов, возраст для проведения подобных операций не является проблемой или противопоказанием. Проводить их допускается в любом возрасте. Определяющее значение имеет наличие медицинских или эстетических показаний.

У возрастных пациентов могут быть в анамнезе определенные заболевания, из-за которых пластическому хирургу труднее работать, либо они способны осложнить период реабилитации, предостерег Анисимов. Чтобы снизить негативные последствия и устранить вероятность осложнений, врачи уделяют пристальное внимание подготовительному этапу. По словам специалиста, под контролем пластического хирурга находятся следующие параметры здоровья:

Уровень глюкозы в крови, так как при повышении допустимых значений увеличивается хрупкость сосудов. Это чревато нарушением микроциркуляции, вследствие чего швы хуже заживают, могут разойтись, появляется угроза некроза. После снижения параметров возможно проведение малоинвазивных пластических операций по омоложению лица

Показатель гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода к клеткам. Если этот показатель ниже нормы, в послеоперационном периоде, когда обмен веществ ускоряется и организм затрачивает силы на восстановление, возрастает риск кислородного голодания

Давление. У женщин в период постменопаузы часто наблюдается повышенное артериальное давление. Это приводит к ухудшению общего самочувствия и отражается на ходе операции, влияет на восстановление тканей

Ишемическая болезнь. Ее необходимо держать под контролем, поскольку введение наркоза повышает нагрузку на сердце. Если сердечный ритм нестабильный, это создает угрозу не только для здоровья, но и жизни пациента

Варикозная болезнь. У пациентов с этой патологией повышен риск тромбообразования. Чтобы исключить его, перед пластической операцией рекомендуется пройти УЗИ вен нижних конечностей

В заключение Анисимов проинформировал, что реабилитация пациентов зрелого возраста протекает немного иначе, чем молодых.

После 50 лет процессы заживления тканей замедлены, выработка коллагеновых волокон, способствующих упругости и эластичности кожи, снижена. По этой причине восстановление может занимать больше времени. Но все довольно индивидуально, поскольку огромную роль играет подготовка к пластике, методика выполнения операции и самочувствие пациента в целом Алексей Анисимов пластический хирург, кандидат медицинских наук

Ранее дерматолог-косметолог Денис Серрано предупредила об опасном осложнении от уколов красоты. Одним из наиболее серьезных последствий омолаживающих инъекций является слепота вследствие сосудистой окклюзии, заявила она.