Китай усомнился в мирных намерениях США

МИД КНР усомнился в искренности намерений США наладить отношения из-за введения санкций

Китай сомневается в искренности намерений США наладить отношения, поскольку Вашингтон призывает Пекин возобновить переговоры на высшем уровне, однако продолжает вводить санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Bloomberg.

Дипломат отметила, что американская сторона, с одной стороны, требует переговоров, а с другой, всеми возможными способами «подавляет и сдерживает Китай». «Они налагают санкции на китайских чиновников, организации и компании — в чем искренность и смысл таких переговоров?» — добавила она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства призвала США немедленно «отменить санкции, устранить препятствия и создать благоприятные условия для диалога».

На полях саммита «Большой семерки» (G7) президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время ожидает потепления в отношениях с Пекином. При этом он подчеркнул, что американские власти не собираются смягчать санкции против Китая ради того, чтобы улучшить отношения со страной.