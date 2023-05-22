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10:21, 22 мая 2023Наука и техника

Раскрыта причина позднеордовикского массового вымирания

Trends in Ecology and Evolution: глобальное потепление вызвало вымирание в ордовике

Фото: siloto / Shutterstock / Fotodom

Ученые университетов Копенгагена, Гента и Калифорнии-Беркли раскрыли, что позднеордовикское массовое вымирание (LOME) имеет причины, характерные для других массовых вымираний. Ранее считалось, что отличительной особенностью LOME является то, что оно было спровоцировано ледниковым периодом, а не потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Ecology and Evolution.

Позднеордовикское массовое вымирание произошло 443 миллиона лет назад и затронуло более 85 процентов всех видов. Предполагалось, что к концу ордовикского периода случилось кратковременное глобальное похолодание, которое и стало причиной биосферной катастрофы. Однако в новой работе ученые показали, что вымирание началось за несколько миллионов лет до ледникового периода, во время фазы потепления.

Анализ ископаемого биоразнообразия показал, что было три пика вымирания в течение интервала времени продолжительностью до девяти миллионов лет. Согласно одному из предложенных сценариев, триггером LOME стало крупнейшее извержение вулканов, когда-либо зарегистрированных в истории Земли. Вулканическая дегазация привела к резкому увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере и снижению концентрации кислорода в океанах.

Авторы отмечают, что LOME демонстрирует некоторые из тех же особенностей, которые наблюдаются в настоящее время. Однако древние вымирания вызваны естественными причинами и, следовательно, действуют в более медленных временных масштабах, чем нынешний кризис биоразнообразия, вызванный деятельностью человека.

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Александр Еникеев
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