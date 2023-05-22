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08:42, 22 мая 2023Россия

Появились кадры обломков сбитого российскими пограничниками дрона со взрывчаткой

Shot опубликовал кадры обломков сбитого пограничниками в Белгородской области дрона

В сети появились кадры беспилотника со взрывчаткой, который был сбит пограничниками в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи видны обломки беспилотного летательного аппарата — в частности, показано крыло дрона с надписью на украинском языке, а также поражающие элементы.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили пограничники в воскресенье, 22 мая. Известно, что он был начинен взрывчаткой и металлическими шариками. Прикрепленное к дрону самодельное взрывное устройство не сдетонировало, никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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