Появились новые подробности о сбитом пограничниками беспилотнике под Белгородом
Сбитый пограничниками беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Шебекинском районе Белгородской области был начинен взрывчаткой и металлическими шариками. Такие новые подробности появились у Telegram-канала Shot.
По сведениям издания, к корпусу дрона, найденного под Белгородом, также было прикреплено самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Но при падении оно сдетонировало.
В результате происшествия никто не пострадал.
20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что работники нашли два снаряда от ракеты «Ураган» в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперы решили на месте обезвредить устройства.
В тот же день при обстреле белгородского села Архангельского неразорвавшийся снаряд угодил в частный жилой дом. Специалисты уже обезвредили его.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.