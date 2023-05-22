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04:55, 22 мая 2023Россия

Россияне раскрыли основной мотив пойти служить по контракту

Мужчины, записавшиеся служить по контракту, назвали основным мотивом чувство патриотизма

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне, пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу, раскрыли основной мотив пойти служить по контракту. Таковым они назвали чувство патриотизма, передает АГН «Москва».

«Чувство патриотизма и выполнение присяги. Народ в опасности — надо защитить», — рассказал один из мужчин.

Другой отметил, что для него военная служба по контракту характеризуется хорошим заработком и стабильностью. Он добавил, что предки тоже сражались и защищали рубежи.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года в Вооруженные силы (ВС) России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев.

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Марина Совина
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