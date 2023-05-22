Страдающая от лишнего веса женщина отказалась от диет и сбросила 25 килограммов

В Великобритании женщина перестала сидеть на диетах и сбросила 25 килограммов

54-летняя жительница английского графства Беркшир, Великобритания, Лоррейн Блэкмор, перестала сидеть на диетах и похудела на 25 килограммов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Женщина на протяжении многих лет страдала из-за лишнего веса и пыталась сбросить его, обращаясь к различным диетам. Однако в перерывах между диетами Блэкмор питалась вредной едой и пропускала приемы пищи. На завтрак она съедала тост или хлопья с молоком, вместо обеда перекусывала шоколадом, чипсами и печеньем, а также могла съесть калорийный сэндвич или пастуший пирог. Женщина неуклонно набирала вес, и в 2022 году стала весить 111 килограммов. Все изменилось, когда она получила новую работу. Осознавая, что ей становится сложно подниматься по карьерной лестнице из-за проблем с весом, Блэкмор твердо решила изменить пищевые привычки и похудеть.

Женщина отказалась от диет и начала правильно питаться. Она также перестала пропускать приемы пищи, как делала это раньше. Блэкмор стала есть три раза в день: на завтрак готовила кашу, обедала тостами с помидорами и ветчиной, а ужинала приготовленным на гриле цыпленком с картошкой. Между основными приемами пищи женщина съедала яблоки или желе.

Всего за год Блэкмор без особых усилий удалось сбросить более чем 25 килограммов. Сейчас она продолжает придерживаться правильного питания и раз в неделю позволяет себе съесть немного вредной еды. Недавно она также занялась плаванием. По словам женщины, она стала уверенной в себе и теперь регулярно посещает магазины одежды, не переживая, что не влезет в юбку или брюки. «Мне еще есть куда худеть, но я не давлю на себя», — говорит она.

Ранее сообщалось, что актер индийского происхождения Тушар Кумар сбросил 15 килограммов лишнего веса за полтора месяца благодаря особой диете и раскрыл секрет своего успеха. Весивший 111 килограммов Кумар задумался о похудении после того, как во время съемок некоторые коллеги посоветовали ему сбросить несколько килограммов.

