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11:47, 22 мая 2023Россия

В России педагог накричала на больных туберкулезом детей и попала на видео

В Красноярске педагог накричала на больных туберкулезом детей и попала на видео

В Красноярске сотрудница противотуберкулезного санатория накричала на приехавших лечиться детей и попала на видео. Ролик опубликовало сетевое издание NGS24.RU.

На кадрах видно группу детей, спорящих с педагогом из-за разбросанных на полу игрушек. «Рты закрыли», — громко кричит женщина. Затем она обещает написать «на всех» докладную, после которой дети якобы «поедут туда, куда надо».

Родители пожаловались на сотрудницу санатория в полицию. В региональном главке МВД России подтвердили факт получения обращения. Там пообещали провести проверку поступившей информации.

Ранее ученик одной из волгоградских гимназий напал на учительницу и проткнул ей руку. По словам матери одного из учащихся, до этого ребенок с особенностями развития неоднократно нападал на сверстников без какой-либо причины.

Алан Босиков
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