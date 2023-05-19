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14:08, 19 мая 2023Россия

В российской гимназии мальчик с инвалидностью напал на учительницу

V1.ru: в Волгограде гимназист с инвалидностью напал на учительницу и проткнул ей руку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Волгограде в гимназии № 16 мальчик с инвалидностью напал на учительницу и проткнул ей руку. Об этом рассказала региональному порталу V1.ru мать одного из учащихся.

Россиянка отметила, что ребенок с особенностями неоднократно обижал одноклассников. В частности, ее сына мальчик беспричинно ударил по спине во время урока.

Кроме того, по словам женщины, ребенок всячески донимал учительницу. Так, он напал на нее с автоматической ручкой и проткнул педагогу руку. До этого мальчик метнул в женщину ботинок. После таких проделок учительница решила уволиться.

Родители младшеклассников пытались жаловаться руководству учебного заведения на поведение ребенка. Однако им в ответ заявляли, что он имеет право учиться в обычной школе. Также они обращали внимание, что за особенным учеником следит тьютор. Но приставленный специалист, по информации родителей, не имеет профильного образования. С матерью мальчика также не удается договориться, объяснила жительница.

Другие учителя волгоградской гимназии подтвердили информацию о проблемах в классе, а также о нападениях на детей и классного руководителя. Вопрос о проблемной ситуации V1.ru направил в городскую администрацию.

В январе сообщалось, что в Красноярске учительница подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты.

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Анна Щербакова
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