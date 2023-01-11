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09:09, 11 января 2023Россия

Российская учительница подралась с пятиклассницей и попала на видео

В Красноярске учительница подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты

Учительница географии из школы №34 в Красноярске подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты. Потасовку засняли одноклассники девочки, видео опубликовал портал NGS24.RU.

На появившихся кадрах видно, как россиянка толкает школьницу и пытается заламывать ей руки. Девочка сопротивляется и кричит на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешиваются. Затем педагог выгоняет заплаканную девочку из класса.

Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница является ее классным руководителем. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец. Руководство красноярской школы в курсе случившегося. По словам директора, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать. «Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решен внутри школы без привлечения третьих лиц», — указала она.

В региональном управлении образования пояснили, что к ним обратились родители школьницы, начата проверка.

Ранее учительница рисования в школе Архангельска подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников.

Анна Щербакова
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