Россиянина осудили на девять лет за попытку сбыта 209 килограммов наркотиков

В Подмосковье осудили на 9 лет мужчину, пытавшего сбыть 209 килограммов наркотиков

В Московской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы Линара Сыраздинова за попытку сбыть 209 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал у него три миллиона рублей в доход государства.

По данным ведомства, с декабря 2019 по 2021 год фигурант совместно с соучастниками забирали запрещенные вещества из тайников в Московской и Челябинской областях. Затем он отвозил на машине наркотики в арендованный дом в Домодедове, чтобы в дальнейшем сбыть.

В июле 2021 года силовики вышли на Сыраздинова и изъяли их дома 209 килограмм разных наркотиков: МДМА, каннабис, мефедрон, гашиш, амфетамин.

Отмечается, что дела его подельников выделены в отдельное производство.