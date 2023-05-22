Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 22 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет за попытку сбыта 209 килограммов наркотиков

В Подмосковье осудили на 9 лет мужчину, пытавшего сбыть 209 килограммов наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы Линара Сыраздинова за попытку сбыть 209 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал у него три миллиона рублей в доход государства.

По данным ведомства, с декабря 2019 по 2021 год фигурант совместно с соучастниками забирали запрещенные вещества из тайников в Московской и Челябинской областях. Затем он отвозил на машине наркотики в арендованный дом в Домодедове, чтобы в дальнейшем сбыть.

В июле 2021 года силовики вышли на Сыраздинова и изъяли их дома 209 килограмм разных наркотиков: МДМА, каннабис, мефедрон, гашиш, амфетамин.

Отмечается, что дела его подельников выделены в отдельное производство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
Известную советскую актрису госпитализировали в Москве
Греф оценил возможности для экономического роста у Китая, ЕС и США
Патрушев встретился с Додиком
Греф заявил об адаптации Сбера к санкционному давлению
Раскрыта травма раненого замглавы администрации белгородского города
Греф заявил об ожидании 10-кратного роста числа операций в юанях
В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета
В ЛНР рассказали о последствиях возможного ранения Залужного
Испанский политик назвал виновного в подрыве «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.