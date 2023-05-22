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14:12, 22 мая 2023Россия

Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю

Песков заявил об отсутствии у Кремля позиции насчет изменения длительности рабочей недели

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Кремль не имеет никакой позиции по поводу изменения длительности рабочей недели в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, никакой», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы указали на возросшую нагрузку на российскую экономику и заявили, что такие меры могут повысить ее прочность.

Идею увеличить количество рабочих дней прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бассараб. Она объяснила, что реализация предложения невозможна и назвала такую идею недальновидной.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас выразил уверенность в том, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства.

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Варвара Родикова
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