Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 22 мая 2023Силовые структуры

Россиянина спасли из трудового рабства

42-летнего мужчину из Нижнего Новгорода спасли из трудового рабства

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

42-летнего мужчину из Нижнего Новгорода спасли из трудового рабства. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров из организации «Альтернатива».

По их данным, мужчина родился в Оренбургской области, а затем переехал в Нижний Новгород. Однажды на вокзале к нему подошли неизвестные и предложили продавать телефоны. Он согласился и стал реализовывать смартфоны в торговых центрах и на заправках, в том числе в других городах России.

Спустя некоторое время потерпевший осознал, что ему не будут платить за работу. Но уволиться не мог, так как его преследовали. Кроме того, россиянин был лишен документов и связи с родными. Во время очередной поездки ради продаж потерпевший ехал в Пермь через Казань. Он совершил попытку побега, но был пойман и избит. Однако мужчина не стал сдаваться, отпросился в магазин и попросил помощи у кассира. Та вызвала росгвардейцев. Информацию о произошедшем передали волонтерам из «Альтернативы».

Злоумышленники сбежали, но осталась фотография одного из них. Вскоре россиянин вернется домой, а правоохранители займутся поиском вербовщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
Польша отвергла требование Володина о компенсации расходов СССР
Вакцина от туберкулеза оказалась эффективна против болезни Альцгеймера
Настя Ивлеева похвасталась обувью за десятки тысяч рублей
Российский футболист сравнил уровень РПЛ и чемпионата Турции
Появились кадры с упавшим в Белгородской области украинским дроном
В Армении заявили о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область
Финский энергогигант разорвал контракт с «Газпром экспортом»
В Госдуме отреагировали на идею введения шестидневной рабочей недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.