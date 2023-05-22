Россиянина спасли из трудового рабства

42-летнего мужчину из Нижнего Новгорода спасли из трудового рабства

42-летнего мужчину из Нижнего Новгорода спасли из трудового рабства. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров из организации «Альтернатива».

По их данным, мужчина родился в Оренбургской области, а затем переехал в Нижний Новгород. Однажды на вокзале к нему подошли неизвестные и предложили продавать телефоны. Он согласился и стал реализовывать смартфоны в торговых центрах и на заправках, в том числе в других городах России.

Спустя некоторое время потерпевший осознал, что ему не будут платить за работу. Но уволиться не мог, так как его преследовали. Кроме того, россиянин был лишен документов и связи с родными. Во время очередной поездки ради продаж потерпевший ехал в Пермь через Казань. Он совершил попытку побега, но был пойман и избит. Однако мужчина не стал сдаваться, отпросился в магазин и попросил помощи у кассира. Та вызвала росгвардейцев. Информацию о произошедшем передали волонтерам из «Альтернативы».

Злоумышленники сбежали, но осталась фотография одного из них. Вскоре россиянин вернется домой, а правоохранители займутся поиском вербовщиков.