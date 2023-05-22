Россиянам рассказали о способах спастись от мух и мошек в квартире

«ВсеИнструменты.ру»: спастись от мух и мошек в квартире можно с помощью народных средств

Чтобы спастись от скопления мух и мошек в квартире, можно использовать народные средства и сделать отвар из гвоздики. Этот и другие способы назвала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист рассказала о необходимости комплексно бороться с насекомыми и в первую очередь избавляться от источников размножения. Мошки не любят запахи цветка герани, томатов, чеснока и гвоздики. Россиянам также рекомендовали устроить для насекомых ловушки — разместить липкие ленты или бумажные воронки.

Бороться с насекомыми можно и с помощью химических средств — фумигаторов или аэрозоли. Эксперт также рекомендовала обратиться в специальную службу, если справиться с насекомыми самостоятельно не удается.

Ранее агроном Петр Синьковский заявил, что, если у дачников нет возможности пригласить на участок дезинсекторов, бороться с осами можно собственными силами. Он предложил использовать инсектициды по инструкции либо самостоятельно изготавливать приманки с ядовитой смесью.