Агроном Петр Синьковский: для борьбы с осами можно использовать приманки из пива и варенья

Если нет возможности пригласить на участок дезинсекторов, бороться с осами можно собственными силами, рассказал дачник, агроном Петр Синьковский. Способы борьбы с насекомыми он подсказал в колонке для «Аргументов и фактов».

Прежде всего, отметил он, нужно надеть вещи из плотной ткани, чтобы они неплотно прилегали к телу, а их края были заправлены в перчатки, ботинки и под ремень. Он предложил использовать инсектициды по инструкции либо самостоятельно изготавливать приманки с ядовитой смесью. «Рекомендуем для ее изготовления взять пиво и испортившееся варенье. Перед таким искушением осы не устоят», — пообещал он. Также эксперт посоветовал добавить к смеси борную кислоту или любой другой инсектицид, перемешать и полученную жидкость разлить по плоским емкостями расставить возле ульев, доливая раз в пять-шесть дней.

Кроме того, в борьбе с осами можно использовать ловушки из больших пластиковых бутылок, продолжил он.

Бутылку обрезают сверху примерно на треть. На дно наливают в качестве приманки подслащенное пиво или варенье. После чего накрывают срезанной верхней частью горлышком вниз, предварительно скрутив пробку. Принцип прост — привлеченные приманкой осы залетают в нижний отсек ловушки, откуда уже не могут выбраться Петр Синьковский агроном

Для борьбы с земляными осами, уточнил Синьковский, можно использовать воду. «К норке, где они поселились, подводим водопроводный шланг и заливаем водой, пока она не начнет переливаться наружу. После чего плотно закрываем нору доской и ждем два-три дня», — объяснил он.

При схватке с осами не забывайте главное правило — не сражайтесь с ними в одиночку. Потому что укус осы может вызвать аллергическую реакцию, и в этот момент важно, чтобы кто-то был рядом и оказал первую помощь Петр Синьковский агроном

Ранее энтомолог, кандидат биологических наук Светлана Заречная и дезинфектолог Николай Дубинин оценили эффективность народных средств в борьбе с тлей на даче. Заречная отметила, что есть множество народных рецептов по спасению деревьев от паразитов, например, раствор с мылом, но все они совершенно неэффективны и точно не помогут в борьбе с тлей.