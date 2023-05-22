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18:10, 22 мая 2023Моя страна

Художники со всей России разрисовали стену в Набережных Челнах

Художники разрисовали набережную Табеева в Челнах в рамках фестиваля

Фото: Jakob Rosen / Unsplash

Уличные художники со всей России разрисовали набережную Табеева в Набережных Челнах в рамках фестиваля графики «Открытая галерея». Об этом сообщает агентство «Татар-информ».

На стену наносят эскизы ученики школ искусств, педагоги, художники-любители, дизайнеры из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани и Набережных Челнов. На плиты планируется нанести 29 эскизов, а протяженность полотна составит 175 метров.

Как сообщает руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов, фестиваль уличной графики проходит в городе впервые. Он отметил, что благодаря «Открытой галерее» любой желающий сможет увидеть, как обычная стена превращается в произведение искусства.

В рамках мероприятия на набережной в Новом городе открылась молодежная ярмарка и пленэр. Гости «Открытой галереи» могут также посетить фестиваль арт-объектов «Скульпт-Арт» и мастер-класс «Картина граффити». Помимо этого, на фестивале можно приобрести сделанные своими руками изделия.

Ранее сообщалось, что в конце мая во Владивостоке пройдет фестиваль дизайнерской одежды «Модное Приморье». Главным событием фестиваля станет модный показ российских дизайнеров.

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Алиса Удовик
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