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16:48, 21 мая 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдет фестиваль дизайнерской одежды

Фестиваль «Модное Приморье» пройдет во Владивостоке в конце мая

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Фестиваль дизайнерской одежды «Модное Приморье» пройдет во Владивостоке в конце мая. Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, мероприятие пройдет с 25 по 27 мая на территории видовой площадки Спортивной гавани. Там заработает модный маркет с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров, также будут организованы фотозоны и выставки. Кроме того, для посетителей подготовят перформансы.

При этом главным событием фестиваля станет модный показ российских дизайнеров. На нем свои работы представят мастера из Москвы, Владивостока и других российских городов.

Ранее сообщалось, что фестиваль уличной культуры и экстремального спорта пройдет в дагестанском Дербенте. В рамках фестиваля, в частности, будут организованы соревнования по воркауту с призовым фондом 90 тысяч рублей.

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Варвара Кошечкина
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